سوريا.. بدء دخول حافلات الى السويداء لاخراج العوائل المحتجزة

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، (22 تموز 2025)، ببدء دخول الحافلات إلى مدينة السويداء، وذلك بهدف إخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وأجلت وزارة الداخلية السورية أمس الاثنين عائلات من عشائر البدو كانت محتجزة في السويداء، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج المدنيين الراغبين في مغادرة المحافظة بسبب الظروف الراهنة إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

وأول أمس الأحد، أعلن وزير الداخلية السوري نجاح قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع بالسويداء بعد انتشارها في المنطقتين الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخلها، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى وعودة الاستقرار التدريجي إلى عموم المحافظة.

من جهته أكد وزير الإعلام السوري، أن الدولة السورية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء بعد توقف الاشتباكات الأخيرة، لافتا إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية إعادة انتشار لفض النزاع بين المكونات المحلية في المحافظة.

وقال إن الأزمة في السويداء بدأت بصراع بين مجموعات خارجة عن القانون وقوات العشائر، مشيراً إلى محاولات تدخل الاحتلال الإسرائيلي التي سعت إلى قلب الموازين عبر دعم جماعات استقوت بالخارج.