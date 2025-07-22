سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا.. بدء دخول حافلات الى السويداء لاخراج العوائل المحتجزة


أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، (22 تموز 2025)، ببدء دخول الحافلات إلى مدينة السويداء، وذلك بهدف إخراج العائلات المحتجزة داخل المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وأجلت وزارة الداخلية السورية أمس الاثنين عائلات من عشائر البدو كانت محتجزة في السويداء، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج المدنيين الراغبين في مغادرة المحافظة بسبب الظروف الراهنة إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم.

وأول أمس الأحد، أعلن وزير الداخلية السوري نجاح قوى الأمن الداخلي في تهدئة الأوضاع بالسويداء بعد انتشارها في المنطقتين الشمالية والغربية منها، وتمكنت من إنفاذ وقف إطلاق النار داخلها، تمهيدا لمرحلة تبادل الأسرى وعودة الاستقرار التدريجي إلى عموم المحافظة.

من جهته أكد وزير الإعلام السوري، أن الدولة السورية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء بعد توقف الاشتباكات الأخيرة، لافتا إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية إعادة انتشار لفض النزاع بين المكونات المحلية في المحافظة.

وقال إن الأزمة في السويداء بدأت بصراع بين مجموعات خارجة عن القانون وقوات العشائر، مشيراً إلى محاولات تدخل الاحتلال الإسرائيلي التي سعت إلى قلب الموازين عبر دعم جماعات استقوت بالخارج.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحيفة عبرية : الاستخبارات التركية ساهمت في احباط ثلاث محاولات اغتيال ابو محمد الجولاني
سوريا.. بدء دخول حافلات الى السويداء لاخراج العوائل المحتجزة
مدينة محروقة بلا خدمات.. السويداء بعد الاحداث (صور)
سماحة السيد الخامنئي: ليس وقت الصمت عن غزة.. والعار الأبدي لمن يدعم إسرائيل أو يمنع نصرة فلسطين
1265 قتيلاً حصيلة اشتباكات السويداء في سوريا
جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف مدير المستشفيات الميدانية في غزة
ابتزاز أمريكي للبنان.. براك يؤكد فشل الهدنة ويهدد بالنار الإسرائيلية
الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في غزة
استشهاد 93 فلسطينيًا خلال انتظارهم المساعدات في غزة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني
الحكومة السورية تجلي 1500 شخص من عشائر البدو من السويداء
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك