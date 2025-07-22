سوريا - لبنان - فلسطين

مدينة محروقة بلا خدمات.. السويداء بعد الاحداث (صور)


تشهد مدينة السويداء السورية ومحيطها وضعا إنسانيا متدهورا، وسط انقطاع تام للكهرباء، وضعف شديد في خدمات الإنترنت، ونقص حاد في الغذاء والماء.

وقد تغير المشهد على الطريق الغربي المؤدي إلى المدينة خلال 12 ساعة فقط، حيث أقيمت سواتر ترابية باستخدام جرافة على بعد نحو 25 كيلومترا من مركز المدينة، وتمركزت العشرات من عناصر الأمن السوري أمام الحواجز.

ويُنظر إلى الهدنة الراهنة بوصفها اختبارا حاسما لمستقبل سوريا، إذ إن انهيارها قد يجر البلاد إلى مزيد من التصعيد والعنف الطائفي.

وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية عمليات قتل ميداني وإعدامات جماعية.

وفي مشاهد مروعة رُصدت داخل المدينة، وُجدت جثث لمدنيين في الشوارع، غالبيتها مصابة بطلقات في الرأس، فيما لا تزال منازل ومتاجر تحترق نتيجة أعمال نهب واسعة أعقبت انسحاب المقاتلين من بعض المناطق.

 

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مدينة محروقة بلا خدمات.. السويداء بعد الاحداث (صور)
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