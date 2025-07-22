سماحة السيد الخامنئي: ليس وقت الصمت عن غزة.. والعار الأبدي لمن يدعم إسرائيل أو يمنع نصرة فلسطين

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنائي دام ظله اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، أن اليوم ليس وقت الصمت تجاه ما يجري في غزة، محمّلاً الحكومات الإسلامية المسؤولية التاريخية عن الموقف مما يحدث.

وقال سماحته، في تغريدة له ، إن "العار الأبدي سيبقى وصمة على جباه الحكومات التي تقدم الدعم للكيان الصهيوني، أو تلك التي تمنع تقديم العون لفلسطين".

وأضاف أن "الحكومات الإسلامية مطالبة اليوم باتخاذ مواقف واضحة، ولن يُغتفر لها الوقوف متفرجة أمام الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".