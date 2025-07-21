1265 قتيلاً حصيلة اشتباكات السويداء في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، أن حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا ارتفعت إلى 1265 شخصاً، منذ اندلاع الاشتباكات في 13 تموز الجاري وحتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأوضح المرصد أن من بين القتلى 505 مقاتلين، و298 مدنياً من أبناء الطائفة الدرزية، بينهم 194 شخصاً أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية السورية.

وفي المقابل، قُتل 408 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 من أبناء العشائر، بينهم 3 مدنيين تم إعدامهم ميدانياً على يد المسلحين الدروز.

كما أسفرت الغارات الإسرائيلية التي رافقت التصعيد عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية السورية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء الأحد، مع انتشار قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية على مشارف مدينة السويداء.

وقال وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، إن وقف إطلاق النار سيسمح بتبادل الأسرى بين الطرفين وعودة تدريجية للاستقرار إلى عموم المحافظة.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت قبل أسبوع جراء صدامات بين مسلحين دروز وأفراد من عشائر البدو، قبل أن تتوسع إلى مواجهات دامية بين القوات الحكومية وسكان السويداء.