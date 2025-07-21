سوريا - لبنان - فلسطين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف مدير المستشفيات الميدانية في غزة


قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على اختطاف الطبيب مروان الهُمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار ومدير المستشفيات الميدانية، أثناء قيامه بمهام إنسانية وطبية اعتيادية متجهاً نحو المستشفى الميداني جنوبي قطاع غزة.

وأضاف المكتب في بيان، يوم الإثنين، أن "قوة إجرامية تابعة لجيش الاحتلال أقدمت على إطلاق النار بشكل مباشر على سيارة الإسعاف التي كانت تقل الدكتور مروان وثلاثة ممن كانوا يرافقونه، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة اثنين آخرين، بينهم سائق سيارة الإسعاف".

ودان هذه الجريمة البشعة التي تمثل انتهاكاً خطيراً وجسيماً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام اتفاقيات جنيف التي تجرّم المساس بالطواقم الطبية أثناء أداء واجبها الإنساني.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الدكتور مروان وسلامته، مؤكدًا أن هذه الجريمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ودعا المكتب، المجتمع الدولي بكافة مكوناته، وعلى رأسه اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوضيح موقفهم من هذه الجريمة.

وطالب بالتحرك العاجل والفوري للإفراج عن الدكتور مروان، ووضع حد لهذه الانتهاكات المُروّعة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الممنهجة ضد الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة.

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