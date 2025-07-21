ابتزاز أمريكي للبنان.. براك يؤكد فشل الهدنة ويهدد بالنار الإسرائيلية

أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم برّاك فشل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأن الولايات المتحدة لا تستطيع إجبار الكيان الإسرائيلي على فعل أي شيء.

وقال برّاك خلال مؤتمر صحافي في بيروت "إن واشنطن يمكنها فقط التأثير على تل أبيب وهي تسعى لمعالجة موضوع الاتفاق".

وأضاف أن نزع سلاح حزب الله مسألة لبنانية داخلية.

وأشار إلى أنه في حال لم يتم نزع سلاح حزب الله فإنه لن تكون هناك تبعات مباشرة أو أي تهديد. كما قال المبعوث الأمريكي إن واشنطن لا تفكر حاليا في فرض عقوبات على المسؤولين في لبنان.

وفيما يخص سوريا أكد المبعوث الأمريكي توماس برّاك أن على الإدارة الانتقالية في دمشق تحمل المسؤولية عن الأحداث الأخيرة في السويداء.