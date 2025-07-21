الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في غزة

أعلنت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بما وصفته بـ "حادث أمني صعب" داخل قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف الحادث أو طبيعته.

ويأتي هذا التطور في وقت يتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، وسط تصاعد العمليات الميدانية وتكتم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الخسائر في صفوف جنودها، في ظل اتساع رقعة الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عرضت، أمس الأحد، مشاهد من عملية مركبة، استهدفت ناقلة جند إسرائيلية، وقالت إنها كانت تهدف إلى أسر عدد من الجنود، في منطقة عبسان الكبيرة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.