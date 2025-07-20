سوريا: الرئاسة الروحية للدروز تطالب بسحب جميع قوات الحكومة من محيط جبل العرب وكافة بلداته وقراه

طالبت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا بالوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية وسحب جميع القوات الحكومية من محيط جبل العرب وكافة بلداته وقراه، حيث جاء في بيان صادر عن الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز:

نطالب بالوقف الفوري لكافة الهجمات العسكرية وسحب جميع القوات التابعة لحكومة دمشق، من جيش وأجهزة أمنية وميليشيات، من محيط الجبل وكافة بلداته وقراه، وتوفير الإنترنت والاتصالات بشكل عاجل، لضمان تواصل الأهالي للتمهيد للتبادل والإفراج الفوري عن الموقوفين وضمان نجاح العملية بضمانة الدول الراعية للاتفاق.

ونهيب بأبنائنا على امتداد السويداء بالتعاون والتحلي باقصى درجات المسؤولية لإنجاح هذا الأمر، على أن يتم الامر اليوم بحلول الساعة 6:00 مساء. في ساحة قرية الزيتون من أجل عودة أبنائنا وبناتنا وأطفالنا المخطوفين بخير وسلامة.

وخيّم الهدوء على السويداء مع صباح اليوم الأحد، بعد أن أعلنت الرئاسة السورية أمس السبت عن وقف إطلاق النار في المحافظة بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا مساء السبت، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي أبناء العشائر البدوية، ووقف الاشتباكات في أحياء المدينة.

كما ذكر وزير الصحة السوري مصعب العلي إن رئيس طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، رفض دخول الوفد الحكومي المرافق لقافلة المساعدات التي أرسلتها الحكومة إلى السويداء اليوم.