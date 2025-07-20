سوريا: تجهيز 25 مركز إيواء في محافظة درعا لاستقبال النازحين من السويداء

جهزت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية 25 مركزا للإيواء في محافظة درعا جنوبي سوريا وباشرت تنظيم نقل النازحين من مدينة السويداء وريفها إليها، إذ جاء في بيان الدفاع المدني السوري أنه في إطار الاستجابة المستمرة من غرفة العمليات التي شكلتها وزارة الطوارئ للاستجابة الطارئة للأحداث في مدينة السويداء جنوبي سوريا، ساعدت الفرق بتجهيز 25 مركزا للإيواء في محافظة درعا ونقل العوائل التي قصدت المراكز من مدينة السويداء وريفها إلى تلك المراكز.

كما أشار البيان إلى أن نقل العوائل جرى بناء على رغبتها بينما تواصل فرق الإنقاذ أعمالها بتوفير المستلزمات الأساسية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الأخرى.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت صباح أمس السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي أبناء العشائر البدوية يوم أمس، وتوقف الاشتباكات في أحياء المدينة.