سوريا - لبنان - فلسطين

غزة: ألوية الناصر صلاح الدين تعلن قصف تجمع إسرائيلي شرقي جباليا


أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين قصف تجمع عسكري إسرائيلي شرق منطقة جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون، بالتعاون مع قوات الشهيد عمر القاسم وكتائب شهداء الأقصى، حيث  أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 58.765 قتيلا و140.485 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

وأضاف البيان أن عدد ضحايا "لقمة العيش" في القطاع الذين وصلوا المستشفيات خلال الـ48 ساعة الماضية، بلغ 14 قتيلا وأكثر من 94 إصابة نتيجة استهداف مستفيدي المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي الضحايا الذين استقبلتهم المستشفيات إلى 891 قتيلا وأكثر من 5.754 إصابة.

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