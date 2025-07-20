لبنان: استشهاد شخصين في قصف صهيوني على الجنوب

صرّحت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين في قصف صهيوني على جنوب لبنان، حيث ذكرت الوزارة إن " العدو الصهيوني استهدف بمسيّرة مطل الجبل في بلدة الخيام" أسفرت عن استشهاد شخص، فيما استهدفت غارة أخرى دراجة نارية وأدت إلى استشهاد شخص آخر في يحمر الشقيف في قضاء النبطية.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن الغارة على بلدة الخيام أسفرت عن استشهاد رجل كان يقوم بإصلاحات في شبكة الأدوات الصحية على سطح أحد المنازل.

فيما ينفذ الكيان المحتل عمليات قصف شبه يومية على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني.