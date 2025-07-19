رئيس البرلمان العربي: ما يجري في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان

دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم السبت، التصعيد الدموي الخطير الذي يواصله الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن ما يجري جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم، حيث ذكر بيان للبرلمان، أن "رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي دان بأشد العبارات التصعيد الدموي الخطير الذي يواصله كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية".

وأضاف، أن "ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وحصار قاتل وترك الأطفال والنساء والعائلات لملاقاة الموت جوعًا أو برصاص الاحتلال، جريمة مكتملة الأركان تُرتكب أمام أعين العالم، الذي يواصل الصمت، ويتنصل من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي، في مشهدٍ لم يعد يتحمله ضمير بشري".

وحذر رئيس البرلمان العربي، حسب البيان، من "خطورة قرار كيان الاحتلال غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى ما يُسمّى "المجلس الديني اليهودي"، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة اليونسكو".

وحذر اليماحي من "خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات كيان الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومخططاته لفرض السيادة الصهيونية المزعومة على الأرض الفلسطينية"، مؤكدًا، أن "جميع هذه القرارات والإجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي".

واستنكر اليماحي، "قصف جيش الاحتلال لدور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة دير اللاتين، التي كانت تؤوي ما يقارب 600 فلسطيني بينهم أطفال وأشخاص ذوو إعاقات"، معتبرًا هذا "الهجوم يشكل جريمة حرب، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعّال لوقف العدوان، وفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ومحاسبة قادة كيان الاحتلال كمجرمي حرب".

كذلك أكد رئيس البرلمان العربي، أن "هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام، وأن البرلمان العربي يدعو لتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل، سياسيًا وقانونيًا، لكسر الصمت، ووقف المجازر، وفرض العقوبات الفورية على كيان الاحتلال، ومنعه من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الإنسانية، مجددًا تأكيده على دعم البرلمان العربي لصمود الشعب الفلسطيني".

كما شدد على أن "هذه الجرائم لن تُنسى ولن تسقط بالتقادم، وأن البرلمان العربي سيواصل جهوده على المستويات كافة من أجل دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه الكاملة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".