سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: بيان الرئاسة الروحية لطائفة الدروز لإنهاء القتال في محافظة السويداء


أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا عن مد يدها لإنهاء الاشتباكات التي تشهدها مناطق محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، داعية لتغليب صوت العقل والحكمة، حيث جاء في بيان الطائفة: "بداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين قضوا في الاعتداءات الأخيرة التي طالت أرض السويداء من مدنيين أبرياء وشبان شجعان قضوا مقاتلين مدافعين عن إنسانيتهم وكرامتهم وهويتهم المعروفية".

وأضاف البيان: "لم يكن أبناء الطائفة المعروفية دعاة تفرقة أو فتنة وإنما كانوا وعلى مدار التاريخ نبراسا في الإنسانية والتآخي وطالما كان الجبل ملجأ لكل مظلوم وخائف".

كما تابع البيان: "وبعد كل هذه الدماء النقية التي سالت فوق أرضنا نجدد دعوتنا اليوم للاحتكام لإنسانيتنا ونمد يدنا للتعامل مع كل إنسان شريف لإنهاء الاشتباكات الحالية ووقف إطلاق النار والاحتكام لصوت العقل والحكمة والإنسانية. لا للسلاح والفوضى".

ومساء أمس الجمعة أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك عن توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء بدعم أمريكي.

فيما كتب باراك على "إكس": "ندعو الدروز والبدو والسنّة إلى إلقاء السلاح والعمل إلى جانب الأقليات الأخرى على بناء هوية سورية جديدة وموحّدة يسودها السلام والازدهار مع دول الجوار".!

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