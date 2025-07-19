سوريا - لبنان - فلسطين

خان يونس: عشرات الشهداء والجرحى باستهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات


صرّح مراسل  القناة الروسية باستشهاد 12 شخصا وإصابة 70 آخرين صباح اليوم السبت بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمنتظري المساعدات الإنسانية في منطقة الطينة جنوب خان يونس في قطاع غزة، كما أضاف أن قسم الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بات ممتلئا بالكامل بالمصابين القادمين من موقع الحادث، وسط تحذيرات من انهيار الخدمات الصحية في ظل استمرار تدفق الجرحى.

فيما أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة باستشهاد 18 شخصا بنيران الجيش الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 12 من طالبي المساعدات.

وفي ذات الوقت، قصفت القوات الإسرائيلية مناطق متعددة شمالي قطاع غزة، منها بلدة جباليا ومحيط مخيم البريج، في حين شنت طائراتها الحربية سلسلة غارات على حي التفاح شرق غزة ومنطقة الشيخ رضوان غرب المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

كما استهدفت خيام تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة غرب خان يونس، إضافة إلى قصف خيام أخرى للنازحين قرب المنطقة الصناعية، ما أدى إلى سقوط جرحى، وسط حالة من الذعر والهلع في صفوف السكان.

بدورها، أكدت وكالة الأونروا أن "إسرائيل تقتل يوميا فصلا دراسيا كاملا من الأطفال في غزة، سواء خلال نومهم أو أثناء احتمائهم بالمدارس أو وقوفهم في طوابير المياه".

بالمقابل، حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاتحاد الأوروبي المسؤولية، قائلا إن "الاتحاد تجاوز كل الخطوط الحمراء وهو يشاهد سكان غزة يذبحون ويجوعون أمام أعين العالم".

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