أبو عبيدة: حاولنا أسر جنود صهاينة والعدو تلقى ضربات قاسية خلال 4 أشهر

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم الجمعة (18 تموز 2025)، أن المقاومة الفلسطينية أوقعت مئات القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ استئناف العدوان قبل أربعة أشهر، مشيراً إلى محاولات أسر جنود خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال أبو عبيدة في تصريحات ، إن "العدو الإسرائيلي نقض الاتفاق المبرم مع المقاومة وانقلب على جميع التعهدات، ليستأنف عدوانه الغاشم على شعبنا منذ أربعة أشهر".

وأضاف، أن "المجاهدين ألحقوا بالعدو خلال الأشهر الماضية خسائر فادحة، شملت مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن آلاف الجنود الذين يعانون من أمراض نفسية وصدمات جراء هذه الحرب الطويلة".

وأوضح أن "مقاتلي القسام اعتمدوا خلال هذه المعركة على تكتيكات وأساليب جديدة ومفاجئة، جرى تطويرها بعد استخلاص الدروس من أطول حرب في تاريخ شعبنا".

وأشار إلى أن "مجاهدينا حاولوا خلال الأسابيع الماضية تنفيذ عدة عمليات لأسر جنود صهاينة، رغم شراسة العدوان وكثافة الإجراءات الأمنية للعدو".