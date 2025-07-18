الجيش اللبناني يحذر من اي عمل من شانه يترك تداعيات غير محسوبة على امن اللبنانيين

حذّر الجيش اللبناني من أي عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على أمن اللبنانيين، مشددا على ضرورة التحلي بالمسؤولية في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة.

وجاء في بيان الجيش اللبناني: "يواجه لبنان في المرحلة الراهنة مجموعة من الظروف الاستثنائية، أبرزها استمرار الاعتداءات والانتهاكات للسيادة الوطنية من جانب العدو الإسرائيلي، إضافةً إلى تحدّيات حفظ الأمن في الداخل وضبط الحدود، فضلًا عن التطوّرات المعقدة في المنطقة".

وأكّدت القيادة في بيان أنّ "الجيش لن يسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي".

وشدد على أنّ "تجاوُز هذه المرحلة يتطلّب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ووعيهم لخطورة المرحلة والتحلّي بالمسؤولية، وعدم القيام بأي عمل من شأنه أن يترك تداعيات غير محسوبة على أمن اللبنانيين".

يأتي بيان الجيش مع استمرار التوتّر في السويداء جنوب سوريا وانطلاق دعوات من أطراف عدّة إلى ضبط الوضع وعدم الانجرار خلف الأحداث.