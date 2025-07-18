سوريا - لبنان - فلسطين

مفوضية حقوق الإنسان تطالب دمشق بمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والانتهاكات في السويداء


طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السورية الانتقالية بمحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا مؤخرا، إذ جاء في بيان نشر على موقع المفوضية: "يجب على السلطات الانتقالية في سوريا ضمان المساءلة وتحقيق العدالة في ما يتعلق بعمليات القتل والانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان في السويداء".

كما لفت البيان إلى تقارير عن مقتل مئات الأشخاص منذ 12 يوليو، كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على السويداء ودرعا ووسط دمشق.

كما ذكر البيان أن فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعا إلى "إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة لضمان عدم دمج المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أجهزة الأمن أو الهياكل العسكرية السورية".

وشهدت محافظة السويداء يوم الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة حيث هاجمت جماعات مسلحة القرى الدرزية في محافظة السويداء، مما أدى إلى قطع الطريق الذي يربط المحافظة بدمشق وتدخلت على إثرها القوات الأمنية الحكومية لبسط الأمن، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين والمسلحين بالإضافة إلى عناصر من قوات الأمن.

وتزامنا مع الاشتباكات، شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع للجيش السوري بينها هيئة الأركان في دمشق، وقوافل عسكرية كانت متجهة إلى السويداء.

فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية أنه تم الاتفاق مع الفصائل المحلية والمرجعيات الدينية في محافظة السويداء على وقف إطلاق النار لاستعادة الأمن والاستقرار وتأكيد التزام الدولة السورية بحقوق جميع مواطنيها.

كذلكأعلنت وزارة الدفاع السورية سحب قواتها من كافة أراضي المحافظة، فيما لا يزال الوضع متوترا على خلفية سقوط مئات القتلى بين الجانبين، حسب مصادر مختلفة.

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