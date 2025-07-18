الداخلية السورية تنفي دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء!

نفت وزارة الداخلية السورية بشكل قاطع صحة الأخبار غير الدقيقة والتي تحدثت عن دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات مسلحة بين البدو وفصائل درزية في المحافظة، حيث أكد المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا أن بعض الوكالات والقنوات الإعلامية تناقلت أخباراً غير دقيقة حول دخول قوى الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء.

كما أشار في تصريحات له إلى عدم صدور أي تصريح رسمي بهذا الخصوص، مضيفا: "ننفي بشكل قاطع صحة ما نُشر محمّلين الجهات الإعلامية مسؤولية نقل معلومات غير موثوقة".

وأضاف المتحدث باسم الداخلية السورية: "نؤكد أن قوات وزارة الداخلية في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في المحافظة حتى اللحظة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، نقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر أمني في الحكومة السورية بورود مناشدات إلى وزارة الداخلية تطالبها بالتدخل لاحتواء الموقف في محافظة السويداء وفرض الأمن والاستقرار هناك.

وفي ذات السياق، ذكر مصدر أمني مطلع لقناة الإخبارية السورية بأن لا صحة حتى الآن لما يتم تداوله عن دخول قوات وزارة الداخلية لفض النزاع في السويداء.