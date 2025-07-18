‌‏وزير خارجية الكيان: أمرنا بإرسال مساعدات للدروز في السويداء!

صرّح ‌‏وزير خارجية الكيان الغاصب جدعون ساعر بأنه أمر بإرسال مساعدات إنسانية بشكل عاجل للدروز في محافظة السويداء في جنوب سوريا، حيث ذكرت وزارة العدو في بيان إنه "في ضوء الهجمات الأخيرة على الدروز في السويداء والوضع الإنساني المتردي في المنطقة، وتماشيا مع الاحتياجات الميدانية، أمر وزير الخارجية جدعون ساعر بنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى الدروز في السويداء".

وأوضحت أن "حزمة المساعدات، البالغة قيمتها مليوني شيكل، تشمل طرودا غذائية، ومعدات طبية، ومجموعات إسعافات أولية، وأدوية"، مبينة أنه "سيتم توفير هذه المساعدات من ميزانية وزارة الخارجية".

كما أكد البيان أن "هذه المساعدات ستوجه بشكل مُستهدف إلى المناطق الدرزية في محافظة السويداء، والتي تضررت بشكل مباشر من الهجمات العنيفة ضد الدروز".