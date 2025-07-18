سوريا: قصف صهيوني بطيران مسير في السويداء وحمص ودرعا

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، عن قصف صهيوني بطيران مسير في السويداء وحمص ودرعا، إذ ذكرت الوسائل، أن "هناك اشتباكات بين فصائل مسلحي العشائر وبين الفصائل المحلية في ريف السويداء"، مشيرة الى أنه "لا تزال الاشتباكات محصورة في أطراف المحافظة، ولم يتم تسجيل أي اختراق داخلها".

كما أوضحت، أن "الطائرات المسيرة الصهيونية دخلت الأجواء السورية بأعداد كبيرة واتجهت نحو حمص ودرعا والسويداء"، موضحة، أن "المسيرات الصهيونية هاجمت مدينة حمص، والآن تحلق في أجواء محافظة درعا".