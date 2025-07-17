سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تدين استهداف إسرائيل كنيسة دير اللاتين وتعتبره جريمة حرب جديدة


صرّحت حركة حماس بإن استهداف جيش الإحتلال الصهيوني كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة وإصابة كاهن الكنيسة وعدد من النازحين بداخلها، جريمة حرب جديدة ارتكبتها تل أبيب، حيث أشارت إلى أن "هذا الاستهداف يأتي في سياق حرب الإبادة الشاملة التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوّناته".

كما شدّدت على أن "استمرار المجازر البشعة التي يرتكبها الاحتلال، إلى جانب سياسة تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وقتل الأبرياء والمدنيين في مختلف مناطق القطاع، واستهدافه الممنهج للمساجد والكنائس والمستشفيات والمخابز وآبار المياه وجميع المرافق المدنية، تُعدّ جرائم حرب موصوفة".

فيما دعت، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "اتخاذ موقف جاد تجاه هذه الجرائم المستمرة وغير المسبوقة، والقيام بتحرك عاجل لوقف العدوان الوحشي، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الإنسانية".

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