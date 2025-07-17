سوريا: عمليات نزوح واسعة من أطراف محافظة السويداء بعد انسحاب الجيش السوري

أفادت وسائل إعلام سورية برصد حالات نزوح واسع من أطراف محافظة السويداء جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش السوري من المحافظة وعودة الفصائل المحلية المسلحة لإدارتها، حيث تناقلت منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لنزوح جماعي وسط مناشدات من عائلات حملت ما تيسر من حاجيات وأمتعة، بضرورة الوقوف إلى جانبهم ودعمهم في هذه المحنة.

كما نشرت "الإخبارية السورية" صورا لحالات نزوح واسع لعائلات البدو وبعضهم يسير على الأقدام ومنهم من ينقل أثاث بيته في شاحنات.

كذلك أفادت صحيفة "الوطن" السورية بوجود حالات نزوح من بدو السويداء عقب منحهم مهلة للخروج من المدينة من قبل "مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تتبع لشيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري".

ويأتي ذلك بعد انسحاب قوات الجيش السوري التي دخلت السويداء لفض اشتباكات مسلحة بين عشائر البدو في السويداء والدروز، سقط على إثرها مئات القتلى وعدد كبير من الإصابات.