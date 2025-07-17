سوريا - لبنان - فلسطين

 الجيش السوري ينهي سحب قواته من كامل محافظة السويداء


أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الجيش السوري سحب قواته بالكامل من أراضي محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه يوم أمس الأربعاء.

وشهدت المحافظة اليومين الماضيين مواجهات مسلحة راح ضحيتها المئات حسب مصادر متفرقة،  وتخللها قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية سورية، "دفاعا عن الدروز" حسب ما أعلنت تل أبيب، فيما أعلنت الحكومة السورية اليوم أن وساطات دولية أفضت إلى وقف الهجمات الإسرائيلية.

كما ذكرت أنه تم تكليف بعض الفصائل المحلية والمشايخ في المحافظة بحفظ الأمن ونشر الحواجز على الطرقات.

كما ذكرت "هذا القرار نابع من إدراكنا العميق لخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية، وتجنب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة قد تجرّها بعيداً عن أهدافها الكبرى في التعافي من الحرب المدمرة وإبعادها عن المصاعب السياسية والاقتصادية التي خلّفها النظام البائد".

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