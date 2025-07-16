مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة لحكومة نواف سلام

صادق مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء (16 تموز 2025)، على منح الثقة لحكومة نواف سلام بأغلبية 95 صوتا من أصل 128.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، تابعها "بغداد اليوم"، أن "الحكومة الجديدة تواجه مهمات صعبة، أبرزها إصلاحات اقتصادية ومكافحة الفساد، وإعادة الإعمار بعد الحرب المدمرة بين إسرائيل"، مشيرة إلى أن "مجلس النواب في لبنان صوت اليوم على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام".

وجاء ذلك بعد جلستين مطولتين امتدتا على يومين لمناقشة البيان الوزاري الذي يشكل خطة عمل الحكومة للفترة المقبلة، منح 95 نائبا الحكومة الثقة، فيما حجبها 12 نائبًا وامتنع أربعة عن التصويت، بحسب تعداد أعلن نتيجته رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وبحسب ما نقلته الوسائل، فإن نواف سلام، أكد خلال كلمة في ختام الجلسة أن "على رأس أولويات حكومته العمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية"، مشددًا على أن "حكومته ستعمل على وضع خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والمالي مع الشروع في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي".

وجاء تكليف سلام لرئاسة الحكومة بعد انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسًا للجمهورية في التاسع من كانون الثاني، بضغط دولي خصوصًا من السعودية والولايات المتحدة، أعقب تغير موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع إسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.