سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: قصف صهيوني يستهدف محيط القصر الرئاسي في دمشق


 

 

ذكرت تقارير إخبارية أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، في أقوى تصعيد لتل أبيب في هجماتها على سوريا، حيث ذكر تلفزيون سوريا إن هناك استنفاراً أمنياً وإطلاق رصاص بمحيط مكان الغارة الإسرائيلية في دمشق.

كما أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل على منصة إكس وقوع دوي انفجار في دمشق "ويجري التأكد من طبيعته".

وكان الكيان الصهيوني قد استهدفت القصر الرئاسي في أيار الماضي، إثر اشتبكات مماثلة بين فصائل درزية وقوات أمن سورية في ضاحيتي صحنايا وجرمانا جنوبي العاصمة دمشق، فيما يأتي استهداف محيط القصر الرئاسي بعد دقائق من غارة إسرائيلية على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في العاصمة دمشق، حيث ذكر المتحدث باسم جيش الإحتلال: "أغار الجيش قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في دمشق". وأضاف: "يواصل الجيش مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة"، في حين أكد الإعلام الصهيوني نقلا عن مصدر أمني أن "إسرائيل" شنت هجوما على دمشق.

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