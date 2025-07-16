سوريا - لبنان - فلسطين

غزة: مجزرة في مراكز توزيع المساعدات وعشرات الشهداء في قصف صهيوني


أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية أن 20 شخصا استشهدوا في "حادث مأساوي" بالقرب من مجمع توزيع المواد الغذائية في خان يونس. هذا وتتواصل الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 37 شخصا على الأقل، حيث ذكرت المؤسسة أن 19 من منتظري المساعدات استشهدوا دهسا، فيما قتل شخص واحد طعنا، مشيرة إلى هذا الحادث المأساوي ناتج عن "موجة فوضوية وخطيرة، يقودها المحرضون في الحشد".

ووفقا للمؤسسة، "لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن عناصر داخل الحشد، مسلحين وتابعين لحماس، حرضوا عمدا على أعمال الشغب"، مشيرة إلى أنه "تم رصد أسلحة بين الحشد، وتمت مصادرة أحدها. كما تعرض موظف أمريكي للتهديد بالأسلحة النارية". 

وفي وقت سابق، اليوم استشهد 10 أشخاص خنقا إثر إغلاق جنود أمريكيين مركز توزيع مساعدات شمال رفح.

كما أفاد مراسل القناة الروسية في غزة باستشهاد 37 مدنيا على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم، بينهم عدد كبير من طالبي المساعدات الإنسانية في مراكز التوزيع شمالي مدينة رفح.

كذلك أكدت مصادر طبية استشهاد 20 شخصا خلال الساعات الماضية، فيما يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وسط استهداف ممنهج للمستشفيات وفرق الإسعاف.

وأشار مدير المستشفيات الميدانية في القطاع إلى أن مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى "مراكز توزيع الموت" نتيجة الحشود الكبيرة والاختناقات التي تتسبب بها القوات الإسرائيلية التي تستخدم أيضا إطلاق النار المباشر ضد المواطنين. 

وفي تطورات ميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح محور "ماغين عوز" الذي يفصل بين شرق وغرب خان يونس، فيما تستمر العمليات العسكرية بقصف المنازل في مناطق عدة من القطاع، ما أدى إلى تدمير نحو 70% من مباني غزة و89% من مباني مدينة رفح منذ أبريل الماضي، حسب ما نقلته صحيفة "هآرتس".

بالمقابل، حذرت مجموعة الحماية الدولية من فقدان نحو 10 أطفال يوميا لأطرافهم نتيجة الحرب، وإصابة أكثر من 40 ألف طفل بجروح مرتبطة بالصراع، إضافة إلى استهداف ممنهج للعاملين في المجالين الصحي والإنساني. 

فيما دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى السماح بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية فورا، في ظل ارتفاع معدلات سوء التغذية واحتدام الأزمة الإنسانية في القطاع.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غزة: مجزرة في مراكز توزيع المساعدات وعشرات الشهداء في قصف صهيوني
 مسيرات إسرائيلية تقصف رئاسة الأركان السورية في دمشق
المرصد السوري: مقتل 166 شخصاً في السويداء والقوات الحكومية نفذت اعدامات وانتهاكات مروعة
الانسحابات تهدد حكومة نتنياهو
سوريا: عودة الاشتباكات في مدينة السويداء ومجموعات من دروز الجليل يعبرون نحو الأراضي السورية
حزب الله يدين المجزرة الصهيونية في البقاع الشمالي
حزب التوحيد العربي يعلن عن تشكيل جيش التوحيد بعد أحداث السويداء!
نتنياهو: أصدرنا تعليمات بضرب القوات السورية في السويداء
لبنان يتسلم ردا عبر السفارة الأمريكية على ورقته للمبعوث الأمريكي
مصرف لبنان يحظر التعامل مع مؤسسة القرض الحسن المالية التابعة لحزب الله!
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك