 مسيرات إسرائيلية تقصف رئاسة الأركان السورية في دمشق

صرّحت مراسلة القناة الروسية، بأن مسيرات إسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ، مبنى رئاسة الأركان السورية في العاصمة دمشق، وبحسب المعلومات فإن الغارة استهدفت بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العسكرية في دمشق، وقد أدت إلى جرح مدنيين إثنين.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن "جيش الدفاع أغار قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق"، مؤكدة أنه يواصل "مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".