سوريا - لبنان - فلسطين

الانسحابات تهدد حكومة نتنياهو


أعلن حزب "أغودات إسرائيل" الديني، اليوم الثلاثاء (15 تموز 2025)، انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من انسحاب شريكه حزب "ديغيل هتوراه"، وذلك على خلفية أزمة تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم".

وتجعل الخطوة التي اتخذها أعضاء حزب يهدوت هتوراه "التوراة اليهودي المتحد" حكومة نتنياهو القومية الدينية في وضع ضعيف للغاية، إذ أن أغلبيتها في الكنيسة أصبحت تتوقف على مقعد واحد فقط.

ويشكل الحزبان المنسحبان معا تحالف "يهدوت هتوراه" ولديه 7 مقاعد بالكنيست "البرلمان"، ما يترك للحكومة 61 مقعدا من أصل 120، وهو الحد الأدنى من المقاعد المطلوبة للحفاظ على بقائها.

ومع استقالة الحزبين، سيظل نتنياهو متمتعا بأغلبية ضئيلة في حكومة قد تعتمد الآن بشكل أكبر على تغيرات حزبين من أقصى اليمين.

ويعارض هذان الحزبان اليمينيان تقديم تنازلات في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حماس، وقد انسحبا أو هددا بالانسحاب من الحكومة بسبب خطوات لإنهاء الحرب أو حتى وقفها مؤقتا في غزة.

ومنذ عام 2019، شهدت إسرائيل 5 انتخابات عامة، في ظل استقطاب سياسي حاد وصعوبة في تشكيل حكومات مستقرة.

ولا يستبعد أن تؤدي الأزمة الحالية إلى انتخابات مبكرة، رغم أن الإجراءات الدستورية تجعل من المستبعد إجراؤها قبل عدة أشهر على الأقل.

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