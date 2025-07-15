سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يدين المجزرة الصهيونية في البقاع الشمالي


 

ادان، حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، بشدّة المجزرة المروّعة التي ارتكبها العدو الصهيوني في منطقة ‏وادي فعرا في البقاع الشمالي، حيث ذكر بيان للحزب، انه "ندين بشدّة المجزرة المروّعة التي ارتكبها العدو الصهيوني اليوم في منطقة ‏وادي فعرا في البقاع الشمالي، ‏بحق مواطنين لبنانيين وسوريين من خلال استهداف حفارة لآبار المياه، ما أدى إلى ‏استشهاد اثني عشر شخصًا بينهم ‏سبعة أفراد من الإخوة السوريين، وسقوط عدد من ‏الجرحى".

واضاف البيان، ان "هذا الاعتداء الخطير يشكّل تصعيدًا كبيرًا في سياق العدوان المتواصل على لبنان ‏وشعبه، ويؤكد مجددًا الطبيعة ‏الإجرامية للعدو الذي لا يقيم وزنًا لأيّ من القوانين أو المواثيق الدولية، ‏ولا يتورع عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين ‏الآمنين، وهو ما يوجب على الدولة ‏اللبنانية، بكل مؤسساتها، أن تكسر حالة الصمت غير المجدي، وأن تتحرك بشكل ‏جاد ‏وفوري وحازم لوضع الجهات الدولية كافة وفي مقدمها الدول الضامنة أمام مسؤولياتها، خاصة ‏الولايات المتحدة ‏الأميركية، التي تتهرّب من التزاماتها كجهةٍ ضامنة لاتفاق وقف ‏إطلاق النار، وتلتف عليه اليوم بمبادرات لا تراعي إلا ‏مصالح العدو الصهيوني وأمنه، ‏محاولة إيهام اللبنانيين أنها الحريصة على استقرار لبنان وأمنه ووحدته وأنها ‏‏الداعمة له، فيما هي تطلق العنان لهذا العدو الصهيوني المتوحش ليعيث دمارًا وقتلًا ‏في لبنان".

كما اكد البيان ان "استمرار غياب الموقف الرسمي الفاعل والصلب، والاستمرار في التجاهل والتقاعس عن الحركة الفاعلة دوليًا، لن ‏يؤدي إلا إلى مزيد من التمادي والاعتداءات".

واختتم البيان، ان "هذا العدو ‏الصهيوني المجرم، يحاول بالدم والنار أن يضغط على ‏الإرادة الوطنية، لكن الشعب ‏اللبناني المقاوم الذي لم ينم يومًا على ضيم، سيزداد ثباتًا وصلابة وتمسكًا بخياراته ‏الوطنية ‏المقاومة كخيار لازم لمواجهة العدو وكبح عدوانه، وصون كرامة لبنان ‏وسيادته".

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