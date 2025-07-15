سوريا - لبنان - فلسطين

نتنياهو: أصدرنا تعليمات بضرب القوات السورية في السويداء


صرّح نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن إصدار تعليمات بضرب القوات السورية في مدينة السويداء، حيث ذكر نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس إنهما أصدرا "تعليمات للجيش بضرب القوات السورية في السويداء".

فقد ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن "غاراتنا أتت بعد رصد تحرك دبابات وناقلات جند باتجاه مدينة السويداء".

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام عربية بوقوع إصابات في صفوف عناصر الأمن الداخلي السوري جراء غارات إسرائيلية استهدفت دورياتهم في السويداء.

وشنت إسرائيل غارات يوم الثلاثاء على قوات سورية في جنوب غرب سوريا لليوم الثاني على التوالي وتعهدت بإبقاء المنطقة منزوعة السلاح و"حماية الأقلية الدرزية" في ظل استمرار الاشتباكات الدامية بالمنطقة المتاخمة لها.

فيما أفادت وكالة رويترز بسماع دوي أربع ضربات جوية على الأقل، إذ تسنى سماع صوت الطائرات المسيرة فوق مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، وشاهد دبابة لحقت بها أضرار يتم قطرها.

كما أشارت إلى سماع دوي إطلاق نار كثيف، وشوهدت ثلاث جثث على الأرض. وقُتل العشرات في المعارك الدائرة في المنطقة منذ يوم الأحد.

ويشكل تصاعد العنف تحديا لحكومة الرئيس أحمد الشرع التي وصلت إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول الماضي وتسعى إلى إخضاع جميع الأراضي السورية لحكم مركزي بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب التي قسمت البلاد إلى جيوب منفصلة.

كما ذكرت رويترز إنه "رغم تلقي الشرع دعما من التحسن السريع في العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلط العنف الضوء على استمرار التوتر الطائفي وانعدام ثقة الأقليات في الحكومة، والتي زادت بعد عمليات قتل جماعي لعلويين في آذار".

وشنت إسرائيل غارات على سوريا عدة مرات بدعوى حماية الدروز، وجاءت أحدث هجماتها بعدما أصدر الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري بيانا مسجلا اتهم فيه القوات السورية بانتهاك وقف إطلاق النار، وحث المقاتلين على مواجهة ما وصفه بالهجوم "البربري".

في حين أصدر وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة بيانا بعد ذلك أعلن فيه وقفا تاما لإطلاق النار، وأكد أن القوات الحكومية لن تطلق النار إلا إذا أُطلق عليها النار.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن أبو قصرة قوله "وجهنا ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".

فيما لفتت رويترز إلى أن مراسلها "شاهد رجالا يرتدون زيا عسكريا يحرقون وينهبون منازل ومتاجر ويضرمون النار في متجر خمور".

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