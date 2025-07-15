سوريا - لبنان - فلسطين

لبنان يتسلم ردا عبر السفارة الأمريكية على ورقته للمبعوث الأمريكي


تسلم لبنان ردا رسميًا عبر السفارة الأمريكية على الورقة التي قدمها لبنان للمبعوث الأمريكي توم براك ردا على مقترح واشنطن حول معالجة ملف سلاح "حزب الله"، وخلاصة الرد يكمن في وجوب التزام لبنان بمهل زمنية محددة لحصر سلاح الحزب بيد الدولة على ألا تتعدى المهلة نهاية العام الحالي.

هذا وستجتمع اللجنة الرئاسية اللبنانية المعنية بالرد على ورقة باراك في القصر الجمهوري في بعبدا اليوم لمناقشة الرد الأمريكي الذي تسلمه لبنان.

وكان براك تسلم في الأسبوع الماضي، لدى زيارته العاصمة اللبنانية، ورقة لبنانية تضمنت ردا على ورقة المطالب الأمريكية التي تلقتها بيروت في الشهر الماضي.

ووعد الموفد الأمريكي بالرد عليها قبل موعد عودته إلى بيروت المتوقع قبل نهاية الشهر الحالي.

كما ذكرت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة "الشرق الأوسط" إن بيروت تسلمت الرد الأمريكي على الورقة اللبنانية، مضيفة أن لبنان سيعمل على درسها.

وأشار براك الى أن "الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة اللبنانية من ذلك قد يؤدي لحرب أهلية"، معتبرا أن "عملية تخلي حزب الله عن سلاحه تبدأ بمبادرة من الحكومة اللبنانية".

كذلك ذكر أن "الأسلحة التي نريد من حزب الله التخلي عنها هي تلك التي تهدد إسرائيل، ونحن لا نتعامل فقط مع حزب الله بل أيضا مع معسكرات فلسطينية مسلحة"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تنظر إلى حزب الله منظمة إرهابية".

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لبنان يتسلم ردا عبر السفارة الأمريكية على ورقته للمبعوث الأمريكي
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