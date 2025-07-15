زعيم الدروز: بيان الاستسلام فرض علينا وندعو الدروز للتصدي للإبادة من قوات الشرع

صرّح زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن بيان الاستسلام الأخير الذي صدر منه كان مفروضا عليه وبضغوط من الخارج، فيما دعا طائفة الدروز الى التصدي الى القوات التي ارسالها الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث ذكر الشيخ حكمت الهجري زعيم دروز سوريا في بيان مصور: "تم فرض علينا بيان الاستسلام الذي اصدرناه قبل قليل وبضغوط من الخارج ولكن رغم قبولنا بهذا البيان المذل من أجل سلامة أهلنا".

وأضاف الهجري، أن "القوات الداخلة للسويداء نكست العهد وقصفت المدنيين العزل.. يا ايها الدروز قفوا وقفة عز وتصدوا لهذه الإبادة بكل الوسائل".

كما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن القوات السورية بدأت بدخول مدينة السويداء، فيما أصدرت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز بيانا دعت فيه فصائل السويداء للتعاون مع قوات الداخلية والدفاع وتسليم السلاح.