سوريا - لبنان - فلسطين

غالبيتهم من الأطفال.. غزة: 700 مدني ضحايا استهداف إسرائيل لطوابير تعبئة المياه


أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ سياسة ممنهجة تهدف إلى تجفيف مصادر المياه واستهداف المدنيين، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والإنسانية.

ووصف المكتب في بيان رسمي هذه الممارسات بأنها جريمة تعطيش جماعية، مشيرا إلى أنها أدت إلى استشهاد أكثر من 700 مدني، غالبيتهم من الأطفال، أثناء تواجدهم في طوابير تعبئة المياه.

وأوضح البيان أن القوات الإسرائيلية استهدفت 112 نقطة لتعبئة المياه العذبة، كان آخرها في "المخيم الجديد" شمال غرب النصيرات، حيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 12 شهيدا، بينهم 8 أطفال.

كما تم تدمير 720 بئرا للمياه بشكل متعمد، ما أدى إلى حرمان أكثر من مليون وربع المليون شخص من المياه النظيفة.

كما أشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريا، وهي كمية ضرورية لتشغيل الحد الأدنى من الآبار ومحطات التحلية والصرف الصحي، ما تسبب بشلل شبه كامل في البنية التحتية المائية والصحية، وازدياد خطير في انتشار الأوبئة.

وحمل البيان الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي وصفها بأنها جريمة حرب مكتملة الأركان، ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل من أجل وقف سياسة التعطيش، وإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل البنية التحتية، وفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الانتهاكات.

كما حمل البيان الدول الداعمة لإسرائيل، خاصة الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مسؤولية أخلاقية وقانونية عن مشاركتها في هذه الكارثة الإنسانية عبر الدعم المباشر أو الصمت المتواطئ.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غالبيتهم من الأطفال.. غزة: 700 مدني ضحايا استهداف إسرائيل لطوابير تعبئة المياه
شيخ الدروز يطالب بحماية دولية ووقف نزيف الدم في سوريا
سوريا: المرجعية الدرزية في السويداء ترفض دخول قوات الأمن العام وتطلب حماية دولية
مشايخ الدروز السوريين: اشتباكات السويداء سببها حالات خطف
حزب الله ينفي اعتقال احد عناصره من قبل الداخلية السورية في حمص
غزة: استشهاد 27 شخصا في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة بالقطاع بينهم 18 في مخيم النصيرات
مقتل أميركي على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية
المبعوث الأمريكي : لبنان قد يصبح "بلاد الشام" مرة أخرى!
عائلة فلسطيني أمريكي قتل على يد مستوطنين بالضفة تطالب الولايات المتحدة بالتحقيق
60 شهيداً في غارات صهيونية على قطاع غزة وتحذيرات دولية من انهيار صحي وإنساني وشيك
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك