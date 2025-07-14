سوريا - لبنان - فلسطين

شيخ الدروز يطالب بحماية دولية ووقف نزيف الدم في سوريا


جدد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، اليوم الاثنين، مطالبه بتوفير الحماية الدولية بشكل فوري وسريع نظرًا لخطورة الوضع في مناطق الطائفة الدرزية.

وقال الهجري في تصريحات انه " نرفض دخول الأمن العام والهيئة فهم دخلوا ليلة البارحة الحدود الإدارية بحجة الحماية لكنهم قصفوا أهلنا في القرى"، مشيرا الى ان " الأمن العام والهيئة كانوا يساندون العصابات التكفيرية بأسلحتهم الثقيلة وطائراتهم المسيرة".

وتابع، ان " نحمل كامل المسؤولية كل من يشارك بالاعتداء على مناطقنا وأهلنا وكل من يسعى لدخول الأمن العام إلى مناطقنا". وأضاف، ان " نؤكد طلب الحماية الدولية الفوري حقناً لدماء أهلنا وأبنائنا في جميع المناطق السورية"

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