غزة: استشهاد 27 شخصا في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة بالقطاع بينهم 18 في مخيم النصيرات

صرّحت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 27 شخصا في غارات صهيونية استهدفت مناطق متفرقة بالقطاع منذ فجر اليوم بينهم 18 في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث ذكرت مصادر طبية إن ثمانية فلسطينيين استشهدوا بينهم ستة أطفال و16 مصابا بينهم سبعة أطفال "في مجزرة وحشية ارتكبها الاحتلال بقصف تجمعا للمواطنين عند نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع".

كما استشهد فجر الأحد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزل يعود لعائلة "العربيد" في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، ما أسفر عن دمار واسع في المبنى وسقوط عدد من الجرحى.

كذلك أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمحيط شارع حميد في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة عن مقتل 5 فلسطينيين، في وقت واصلت فيه الطائرات الحربية شن غارات عنيفة على أحياء سكنية مكتظة.

فيما صرحت مصادر طبية باستشهاد امرأة فلسطينية وإصابة آخرين إثر قصف شقة سكنية في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة، كما نسف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد منازل سكنية شرق حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفارق طفل الحياة متأثرا بجراحه التي أصيب بها في استهداف خيمة عائلته في المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع قبل أيام، ليلتحق بإخوانه التوأم.

بالمقابل، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن عيادتها في غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية مع بدء الحصار الإسرائيلي منذ مارس، وأضافت أن فرق الوكالة تواصل عملها في غزة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا "رغم النقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج".