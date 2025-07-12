سوريا - لبنان - فلسطين

الاتحاد الأوروبي يدين "العنف الطائفي" ضد الأقليات الدينية في سوريا


أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة (11 تموز 2025)، بشدة الهجمات المتكررة التي تتعرض لها الأقليات الدينية في سوريا، مطالباً بفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعرب النواب الأوروبيون في قرار مشترك ، عن "قلقهم العميق إزاء تصاعد العنف الطائفي في البلاد، وخصوصاً الهجوم الذي وقع في 22 حزيران واستهدف الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية للقديس إلياس، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين".

وأشار القرار إلى أن "جماعة إرهابية جديدة تُدعى "سرايا أنصار السنة" أعلنت مسؤوليتها عن التفجير"، مؤكداً "خطورة هذا التطور وضرورة التصدي له".

وطالب البرلمان الأوروبي "السلطات السورية باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الإجراءات الأمنية وحماية دور العبادة"، داعيأ إلى "ترميم الكنيسة المستهدفة وتوفير الدعم الكامل لضحايا الهجوم وذويهم".

وشدد النواب على "ضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف في الاعتداءات الأخيرة، وضمان محاسبة مرتكبيها ومن سهلوا وقوعها، مع التأكيد على أهمية احترام حرية الدين وحماية جميع مكونات المجتمع السوري".

وبين النواب الأوروبيون أن "أحداث العنف التي اندلعت في آذار الماضي في الساحل السوري، وأودت بحياة أكثر من 1200 مدني، إضافة إلى مقتل أكثر من عشرة مدنيين، في منطقتي جرمانا وصحنايا بريف دمشق، خلال اشتباكات وقعت في نيسان الماضي".

وأكد أن "هذه التطورات تهدد التعايش المجتمعي في سوريا وتزيد من هشاشة وضع الأقليات الدينية، ولا سيما المسيحيين".

وجدّد البرلمان الأوروبي "دعمه للعملية الانتقالية في سوريا"، داعياً إلى "مسار سياسي قائم على احترام حقوق الإنسان، يشمل العدالة الانتقالية والحكم الشامل ومكافحة الإفلات من العقاب".

واقترح النواب "إنشاء صندوق أوروبي خاص بإعادة إعمار سوريا، بشرط إحراز تقدم ملموس في هذه المجالات، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية."

وطالب النواب الأوروبيون "المفوضية بتنظيم (مؤتمر الحوار من أجل سوريا) في أقرب وقت، بمشاركة فاعلة من المجتمع المدني السوري".

كما أكد القرار الأوروبي "ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية"، ودعا إلى "مواصلة الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، خصوصاً في مخيمي الهول وروج، حيث ما تزال أوضاع آلاف النساء والأطفال موضع قلق كبير، وإلى الإبقاء على العقوبات ضد منتهكي حرية المعتقد في سوريا، مع فرض تدابير أكثر استهدافاً ضد المسؤولين عن الجرائم الطائفية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الأوروبي يدين "العنف الطائفي" ضد الأقليات الدينية في سوريا
سوريا: انفجارات في محيط حلب
استشهاد 17 فلسطينيا وجرح العشرات بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة
جيش الإحتلال الصهيوني: قصفنا مقر قيادة لحزب الله في جنوب لبنان
جيش الإحتلال يعلن عن اغتيال عضو بارز في حماس بلبنان
مسؤولون صهاينة: كل الجهود لإيذاء الحوثيين لم تنجح بوقف عملياتهم ضدنا
عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني لقطاع غزة
إستشهاد شخص وإصابة اثنين في غارة صهيونية على بنت جبيل جنوب لبنان
بشأن مقترح غزة، أول تعليق من ترامب على رد حماس
الصحة اللبنانية: قصف صهيوني في الجنوب يحدث إصابات في عائلة واحدة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك