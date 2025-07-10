استشهاد 17 فلسطينيا وجرح العشرات بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

أفادت التقارير اليوم الخميس، نقلا عن مصادر في مستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد 17 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على مواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة، حيث ذكرت مصادر إعلامية إن الغارة الإسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين خلال انتظارهم في طابور توزيع أدوية للأطفال في دير البلح وسط القطاع، وأن من بين الضحايا نساء وأطفال.

كما استشهد فجر اليوم أيضا، أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما أفادت المصادر بإصابة العشرات بالاختناق بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للمخيمات والنازحين غرب المسلخ التركي جنوب غرب خان يونس بقذائف وقنابل الغاز، إذ ذكرت مصادر في مستشفيات غزة، إن 34 فلسطينيا غالبيتهم نساء وأطفال استشهدوا بالمجمل في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب القطاع منذ فجر اليوم، في ظل تواصل المحادثات للتوصل إلى صفقة.