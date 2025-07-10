جيش الإحتلال الصهيوني: قصفنا مقر قيادة لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن الجيش الاحتلال الصهيوني اليوم الخميس، أنه هاجم "مقر قيادة عسكري كان يستخدمه عناصر حزب الله" في منطقة يحمر جنوب لبنان، إذ ذكر المتحدث باسم جيش الإحتلال أفيخاي ادرعي في بيان "هاجم جيش الدفاع الليلة الماضية مقر قيادة عسكري تابع لحزب الله الإرهابي في منطقة يحمر بجنوب لبنان، والذي كان يستخدم من قبل عناصر حزب الله للدفع بأنشطة إرهابية".

وأضاف البيان "لقد استخدم حزب الله المقر بغطاء مبنى مدني مستغلا السكان بهدف الترويج للأنشطة الارهابية ضد دولة إسرائيل".

كما أشار إلى أنه قبل تنفيذ الغارة "تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال إصابة المدنيين"، فيما ذكر بيان الجيش أن "وجود المقر واستخدامه يعتبر خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

وكان الجيش الاحتلال قد أعلن أمس الأربعاء، أن قواته نفذت "عمليات دفاعية نوعية" على امتداد الحدود اللبنانية لتفكيك البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، حيث ذكر الجيش في بيان إن "قوات فرقة القيادة 91 تواصل تنفيذ مهامها الدفاعية على امتداد الحدود اللبنانية، بهدف حماية أمن المواطنين الإسرائيليين والقضاء على أي تهديد ينطلق من داخل الأراضي اللبنانية".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، حتى اليوم، شن الجيش الإسرائيلي عدد كبير من الغارات على مناطق متفرقة من جنوب لبنان، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

فيما تستمر تل أبيب بخرق الاتفاق، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه به، وسط مطالبات بالضغط دوليا على تل أبيب للانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية والنقاط التي بقيت فيها، والالتزام بالاتفاق.