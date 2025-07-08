مسؤولون صهاينة: كل الجهود لإيذاء الحوثيين لم تنجح بوقف عملياتهم ضدنا

رجّح مسؤولون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق ينهي حرب غزة، مشيرين لعدم جدوى "كل الجهود" التي اتخذت لإيذاء الحوثيين ودفعهم لوقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حيث نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن المسؤولين قولهم إن "إسرائيل تدرس سيناريوهات محتملة لوقف إطلاق الحوثيين للصواريخ من اليمن على إسرائيل"، مبينين أن "خيارات التعامل مع اليمن تضم استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي وربما جيوش أخرى ضد الحوثيين".

وأضافوا أن "الاحتمال الأرجح هو اتفاق ينهي حرب غزة ويضع حدا للذريعة التي تطلق بها الصواريخ من اليمن"، معبرين عن خشيتهم "تجدد إطلاق الصواريخ من اليمن بسبب اشتعال الأوضاع بالضفة أو غزة أو في الأقصى".

وتابعوا أن "التوصل لتفاهم مع إيران ضمن حوار واشنطن معها قد يسهم بوقف إطلاق النار في اليمن"، لافتين إلى أن "إسرائيل ستجد صعوبة بوقف إطلاق الصواريخ من اليمن عبر شن هجمات على الحوثيين". كما نقلت "هآرتس" عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن "كل الجهود لإيذاء الحوثيين لم تنجح في وقف عملياتهم".