سوريا - لبنان - فلسطين

عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني لقطاع غزة


كثف اجيش الإحتلال عملياته العسكرية اليوم في قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء  والجرحى، فيما تتواصل مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ذكرت مصادر في مستشفيات غزة اليوم الثلاثاء إن 13 شخصا استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

وفي جنوب القطاع، استشهد أربعة أشخاص وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة "البيوك" في محيط كلية الرباط بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

كما استشهد شخصان في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين خلف مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

واستشهد شخصا في قصف إسرائيلي قرب سجن مدينة أصداء شمال غربي المدينة. 

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بمحيط شاليه ريفييرا في مواصي مدينة رفح.

 كذلك أصيب العشرات بنيران القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات شمال مدينة رفح.

 فيما استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلا غرب مدينة خان يونس، وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شمال المدينة، كما ستهداف منزلا في منطقة اللحاووز غرب خان يونس.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أبراج طهركو شمال مدينة خان يونس.

وفي وسط القطاع، استشهد شخصان وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "أبو حلو الشرقية" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج، كما أصيب عددا من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرئيلية مجموعة من المواطنين محيط صيدلية "البشير" في منطقة الحكر في دير البلح.

فيما لفت التقرير إلى وصول جثمان لمستشفى المعمداني بعد استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد صلاح الدين بحي الزيتون شرق المدينة.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان شرق المدينة، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية حي الشجاعية شرق المدينة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني لقطاع غزة
إستشهاد شخص وإصابة اثنين في غارة صهيونية على بنت جبيل جنوب لبنان
بشأن مقترح غزة، أول تعليق من ترامب على رد حماس
الصحة اللبنانية: قصف صهيوني في الجنوب يحدث إصابات في عائلة واحدة
إعلام عبري: أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة
الجيش اللبناني يتسلم هبة مالية من قطر!
حماس: قدمنا ردا إيجابيا على مقترح وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: 613 شهيدا قرب قوافل المساعدات الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات بغزة
10 إسرائيليين مقابل 1000 فلسطيني.. تفاصيل هدنة 60 يوماً في غزة
جيش الإحتلال يعلن مقتل جندي في قطاع غزة جراء حادث عملياتي
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك