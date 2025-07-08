عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني لقطاع غزة

كثف اجيش الإحتلال عملياته العسكرية اليوم في قطاع غزة ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فيما تتواصل مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ذكرت مصادر في مستشفيات غزة اليوم الثلاثاء إن 13 شخصا استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

وفي جنوب القطاع، استشهد أربعة أشخاص وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين تعود لعائلة "البيوك" في محيط كلية الرباط بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

كما استشهد شخصان في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين خلف مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس.

واستشهد شخصا في قصف إسرائيلي قرب سجن مدينة أصداء شمال غربي المدينة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف نازحين بمحيط شاليه ريفييرا في مواصي مدينة رفح.

كذلك أصيب العشرات بنيران القوات الإسرائيلية قرب مركز المساعدات شمال مدينة رفح.

فيما استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلا غرب مدينة خان يونس، وأطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه شمال المدينة، كما ستهداف منزلا في منطقة اللحاووز غرب خان يونس.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أبراج طهركو شمال مدينة خان يونس.

وفي وسط القطاع، استشهد شخصان وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "أبو حلو الشرقية" التي تؤوي نازحين في مخيم البريج، كما أصيب عددا من الفلسطينيين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرئيلية مجموعة من المواطنين محيط صيدلية "البشير" في منطقة الحكر في دير البلح.

فيما لفت التقرير إلى وصول جثمان لمستشفى المعمداني بعد استهداف مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد صلاح الدين بحي الزيتون شرق المدينة.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان شرق المدينة، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية حي الشجاعية شرق المدينة.