سوريا - لبنان - فلسطين

إستشهاد شخص وإصابة اثنين في غارة صهيونية على بنت جبيل جنوب لبنان


صرّحت مراسلة القناة الروسية باستشهاد شخص وإصابة اثنين في غارة صهيونية على منطقة صف الهوا في بنت جبيل جنوب لبنان، حيث ذكرت مراسلة القناة، "قتل شخص وأصيب اثنان بجروح في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة صف الهوا في بنت جبيل جنوبي لبنان".

كما أشارت أيضا إلى أن غارة إسرائيلية شنت بواسطة طائرة مسيّرة تستهدف سيارة في بلدة شقرا جنوب لبنان وتسببت بإصابة شخصين أحدهما بحالة خطرة.

كما أفادت في وقت سابق من صباح اليوم السبت أيضا،  بإصابة رجل وزوجته بضربة وجهتها مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلهما ببلدة شبعا في جنوب لبنان.

وبذلك، تستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار نهاية العام الماضي في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليات التوغل إلى بلدات ومناطق عديدة في الجنوب اللبناني.

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