بشأن مقترح غزة، أول تعليق من ترامب على رد حماس

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على رد حماس بشأن مقترح غزة، حيث ذكر ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية إنه: "من الجيد أن حركة حماس قالت إنها ردت بإيجابية على مقترح وقف إطلاق النار في غزة"، لافتا الى أنه "قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام".

وأضاف: "علينا فعل شيء ما بخصوص غزة، نرسل الكثير من المال والكثير من المساعدات".

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلنت حماس أنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية بشأن المقترح الأخير الذي قدمه الوسطاء لوقف العدوان على قطاع غزة.

كما أكدت الحركة في بيان، أنها سلمت ردها إلى الوسطاء، موضحة أن الرد "اتسم بالإيجابية".