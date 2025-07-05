سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش اللبناني يتسلم هبة مالية من قطر!


تسلّمت قيادة الجيش اللبناني بقرار من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هبة مالية من الدوحة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، حيث جاء في بيان قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت، "تسلّمت قيادة الجيش، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، دفعة مالية مقدّمة من دولة قطر بهدف دعم المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان".

كما أضاف البيان: "في هذا السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن شكره لهذه المبادرة القيّمة، كونها تمثل دعما حيويا للمؤسسة، وتُخفف عنها وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش حفاظا على أمن لبنان واستقراره".

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