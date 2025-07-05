سوريا - لبنان - فلسطين

حماس: قدمنا ردا إيجابيا على مقترح وقف إطلاق النار في غزة


أعلنت حركة "حماس"، مساء اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، أنها أكملت مشاوراتها بشأن المقترح المقدم من الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أنها قدّمت ردًا إيجابيًا على المبادرة، وأبدت استعدادها الفوري للدخول في مفاوضات تنفيذية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي  إنها "أنهت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة".

وأضافت: "قمنا بتسليم الرد للإخوة الوسطاء، وقد اتسم بالإيجابية، ونؤكد جهوزيتنا الكاملة للدخول فورًا في جولة مفاوضات لبحث آلية تنفيذ هذا الإطار".

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