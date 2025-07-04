سوريا - لبنان - فلسطين

الأمم المتحدة: 613 شهيدا قرب قوافل المساعدات الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات بغزة


سجلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سقوط 613 شهيداً في غزة قرب قوافل المساعدات الانسانية ومراكز توزيع المساعدات التي تديرها منظمة أمريكية مدعومة من إسرائيل منذ أواخر مايو، إذ ذكرت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني إن المفوضية لم تتمكن من تحميل أي جهة المسؤولية عن عمليات القتل، ولكنها أردفت أن: " من الواضح أن الجيش الإسرائيلي قصف وأطلق النار على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الوصول لنقاط التوزيع" التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية.

وفي رسالة لوكالة أسوشيتد برس، قالت شامداساني إن 509 شهيدا من بين الحصيلة الإجمالية كانت "على صلة بمؤسسة غزة الإنسانية" أي عند مواقعها أو بالقرب منها، كما أضافت: "تتوالى المعلومات... يتواصل ذلك، وهو أمر غير مقبول."

وفي البداية، قالت شامداساني في إحاطة صحفية، إن عمليات القتل سُجلت في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية وبالقرب من قوافل المساعدات الإنسانية.

كما أوضحت لاحقا  أن عمليات القتل في محيط مؤسسة غزة الإنسانية كانت "عند أو بالقرب من مواقع التوزيع التابعة لها".

وأضافت شامداساني إن الحصيلة تعود لمكتب مفوضية حقوق الإنسان الذي اتبع منهجا صارما للتحقق من مثل تلك الأرقام، استند في جزء منه إلى معلومات من المستشفيات التي استلمت جثث القتلى.

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الأمم المتحدة: 613 شهيدا قرب قوافل المساعدات الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات بغزة
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