جيش الإحتلال يعلن مقتل جندي في قطاع غزة جراء حادث عملياتي

أعلن الجيش الإحتلال الصهيوني عن مقتل الرقيب يائير إلياهو في حادث عملياتي شمال قطاع غزة جراء اصطدام عربتين هندسيتين، حيث جاء في بيان الجيش الإحتلال، "سقطت آلية هندسية في حفرة ببيت حانون بقطاع غزة، فاصطدمت بآلية أخرى كان يشغلها الرقيب إلياهو (19 عاما) وتوفي على إثر ذلك.

كما أشار بيان الجيش إلى أن عدد القتلى في صفوفه بقطاع غزة ارتفع إلى 482 جنديا منذ بداية العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة أفاد مراسلنا بأن حدثا أمنيا وقع وتم رصد هبوط طائرات مروحية إسرائيلية شرق مدينة حمد في خانيونس فيما يبدو لإخلاء قتلى وجرحى.

كما قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المنطقة التي وقع فيها الحدث الأمني تمهيدا لما كان يبدو أنه من أجل تنفيذ عملية إجلاء، إذ ذكر مراسل القناة الروسية، أن ما يقارب 50 شهيداً وصلت جثامينهم إلى مجمع ناصر الطبي منذ منتصف الليلة في سلسلة استهدافات اسرائيلية.

فيما لفت إلى وجود قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة وطال أيضا مناطق متفرقة من شرق المدينة.

وأطلق الطيران المروحي ثلاثة صواريخ من أجواء المواصي باتجاه منطقة السطر شمال خانيونس، وقامت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل 7 شهداء و17 إصابة من منتظري المساعدات في منطقة التحلية شرق خان يونس إلى مستشفى الأمل.

فيما استقبلت الطواقم الطبية في المستشفى الإصابات وتعاملت معها رغم صعوبة الوضع الميداني والضغط الشديد، في حين وصل جثمان قتيل إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشاله من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كذلك سقط قتلى في قصف منزل لعائلة الديري بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وقام الجيش الإسرائيلي بنسف منازل سكنية شرق مدينة غزة، وفي جباليا البلد شمال القطاع.