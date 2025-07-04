روسيا: ندعم مفاوضات إقامة الدولة الفلسطينية

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة، بضرورة استمرار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية، حيث ذكر لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودية تابعته السومرية نيوز: انه نؤكد ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

كما بيّن، انه " نشجع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية"، لافتا الى انه " رحبنا مع السعودية بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وأكدنا ضرورة استدامة الهدنة".

وأضاف، اته " نعول أن تبدي إيران ودول الخليج ما يكفي من الحكمة لتجنب التصعيد وعودة التوتر إلى المنطقة".