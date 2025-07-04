الأمم المتحدة: فشلنا في حماية الشعب الفلسطيني

أكدت الأمم المتحدة أنّ ميثاقها والقانون الدولي يتعرضان لانتهاكات متكررة من قبل بعض الدول الأعضاء، لا سيما في سياق الحرب الإسرائيلية على غزة وغيرها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك في تصريحات إنّه "يجب على الدول الإيمان وتنفيذ الالتزامات التي وقّعت عليها بنفسها".

وحول التصور السائد في المنطقة والعالم، أقرّ دوجاريك بأنّ "الأمم المتحدة فشلت في حماية الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أنّ "الأمين العام وجميع موظفي الأمم المتحدة الإنسانيين وغيرهم ممن بقوا في غزة، يبذلون قصارى جهدهم لحماية المدنيين، ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة، على الأقل من خلال تزويدهم بالقدر المحدود من الموارد المتاحة لدينا".