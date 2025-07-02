وفد من حماس يلتقي "وسطاء" في مصر اليوم..

من المتوقع أن يلتقي وفد حماس اليوم الأربعاء، في القاهرة مع الوسطاء من مصر وقطر لمناقشة العرض الجديد بشأن الصفقة.

يأتي ذلك، بينما كشفت مصادر أمريكية لشبكة CNN أن مقترح الصفقة الجديدة الذي وافقت إسرائيل عليه لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، "يراعي مخاوف حركة حماس".

وقالت الشبكة الأمريكية في تقرير إنه تم الانتهاء من الاقتراح في الأيام الأخيرة، بعد أشهر من الجهود وراء الكواليس بقيادة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأشار مسؤول أمريكي تحدث إلى الشبكة إلى أن النسخة الجديدة، التي كان القطريون يعملون عليها، حاولت أن تأخذ في الاعتبار "مخاوف حماس بشأن الاقتراح السابق"، كاشفا أنه خلال وقف إطلاق النار، سيتم إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.

وكان ترامب أعلن أمس الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، محذرا من أنه "إن لم تقبل حماس الصفقة ستزداد الأمور سوءا".