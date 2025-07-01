سوريا - لبنان - فلسطين

الأردن يحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا


أعلن الجيش الأردني تمكنه من إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا.

وبين المصدر أنه تم رصد تحركات لمجموعة من المهربين تحاول اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش، تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة ".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير كافة قدراتها وإمكاناتها، للحيلولة دون وصول سموم المخدرات لأبناء الوطن، حفاظاً على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

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